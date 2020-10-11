Sahaya yansır

Ağaoğlu, camiadan sabır istedi: Geçen yılki gibi bu sezon da her alanda değerlenen bir takımız. Ekonomik başarımız sahaya da yansıyacak.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 23:57Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 06:50
Trabzonspor sezona istediği gibi başlayamamıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu camiaya seslenerek kenetlenmeleri halinde başarının geleceğini söyledi. Ahmet Ağaoğlu "Transferde harcama limitlerinin içinde kaldık. 15 milyon euro'luk bir kadro maliyetimiz var. 80 milyon euro'ya yakın da bir piyasa değerimiz bulunuyor. Aynı zamanda sahada da harcamalarımıza oranla daha yüksek başarılar elde ediyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezon da her alanda değerlenen bir takım olacağız" ifadelerini kullandı. Fırtına'da başkan Ağaoğlu, saha dışındaki mali düzelmenin ve ekonomik istikrarın sahaya da yansıyacağını söyledi. Bordo-mavili kulübün başkanı "Sezonun daha başındayız. Köprünün altından çok sular akacak" diye konuştu.