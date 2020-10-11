Yönetim geçtiğimiz sezon Eddie Newton'ı yardımcı antrenör olarak getirmişti. Sezon sonunda takımı İngiliz çalıştırıcıya teslim eden bordo-mavililerde yönetim, Newton'a güveniyor. Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, 48 yaşındaki çalıştırıcıya tam destek veriyor.
Newton’a güven tam
Yönetim geçtiğimiz sezon Eddie Newton'ı yardımcı antrenör olarak getirmişti. Sezon sonunda takımı İngiliz çalıştırıcıya teslim eden bordo-mavililerde yönetim, Newton'a güveniyor.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 00:00 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 06:50