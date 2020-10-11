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Newton’a güven tam

Yönetim geçtiğimiz sezon 'ı yardımcı antrenör olarak getirmişti. Sezon sonunda takımı İngiliz çalıştırıcıya teslim eden bordo-mavililerde yönetim, Newton'a güveniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 00:00 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 06:50
Newton’a güven tam

Yönetim geçtiğimiz sezon 'ı yardımcı antrenör olarak getirmişti. Sezon sonunda takımı İngiliz çalıştırıcıya teslim eden bordo-mavililerde yönetim, Newton'a güveniyor. Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, 48 yaşındaki çalıştırıcıya tam destek veriyor.

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