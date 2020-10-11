Newton’a güven tam

Yönetim geçtiğimiz sezon Eddie Newton'ı yardımcı antrenör olarak getirmişti. Sezon sonunda takımı İngiliz çalıştırıcıya teslim eden bordo-mavililerde yönetim, Newton'a güveniyor. Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, 48 yaşındaki çalıştırıcıya tam destek veriyor.