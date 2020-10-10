Trabzonspor A Spor’da

Trabzonspor bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Maçı A Spor canlı yayınlayacak.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 22:07Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Fırtına, A Milli Takım'ın maçları nedeniyle lige verilen arayı boş geçmiyor. Bordo-mavili kulüp, bugün saat 16.00'da Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor ile hazırlık maçı oynayacak. Milli ara sonrası yapacağı Başakşehir mücadelesini kazanıp çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor ile Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak. Fırtına'nın bu ciddi hazırlık mücadelesini Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor'da naklen yayınlanacak. Teknik direktör Newton, sakat ve milli takımda olmayan futbolcuların son durumunu görmüş olacak.