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A Spor’da

bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Maçı A Spor canlı yayınlayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 22:07 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Trabzonspor A Spor’da
Fırtına, A Milli Takım'ın maçları nedeniyle lige verilen arayı boş geçmiyor. Bordo-mavili kulüp, bugün saat 16.00'da ekiplerinden BB Erzurumspor ile hazırlık maçı oynayacak. Milli ara sonrası yapacağı mücadelesini kazanıp çıkışa geçmek isteyen ile Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak. Fırtına'nın bu ciddi hazırlık mücadelesini 'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor'da naklen yayınlanacak. Teknik direktör Newton, sakat ve olmayan futbolcuların son durumunu görmüş olacak.
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