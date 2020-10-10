Ezan sesinden etkilendim

Teknik direktör Eddie Newton, A Haber'e samimi açıklamalar yaptı. Müslümanlığa nasıl geçtiğini anlatan 48 yaşındaki hoca, "Kuzenlerimden biri İslamiyet'i seçmişti. Eşimle tanışmıştım eşim de Müslüman olduğu için onun vasıtasıyla İslamiyet hakkında bilgiler edindim. Belki de beni en çok etkileyen şey kuzenimin düğününde gerçekleşti. Düğünün yapıldığı yere yakın bir mescitte ezan sesini duydum ezan sesini ilk duyduğumda çok duygulanmış ve ağlamıştım. Bunun sonrasında içimde bir şeylerin olduğunun farkındaydım ancak annem ve babam katolik olduğu için ve ailemde hiç Müslüman olmadığı için alacağım herhangi bir karar çok büyük bir karar olacaktı" ifadesini kullandı. İngiliz çalıştırıcı şöyle devam etti: "Beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi de İslamiyet'te sorduğunuz bütün soruların cevaplarını bulabiliyorsunuz. Bir gün araba sürerken kenara çektim ve bana İslamiyet hakkında bilgiler veren arkadaşımı arayıp 'o gün bu gün. İslamiyet'i seçmek istiyorum' dedim ve ardından Müslüman oldum. Duyduğum en güzel sözlerden bir tanesi 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' sözü bu söz her şeyi açıklıyor zaten."

MİLNER: KAMİL AHMET

Karadeniz devinin teknik patronu Eddie Newton, bordo mavili takımda joker rolü üstlenen Kamil Ahmet Çörekçi için açıklamalarda bulundu. Çörekçi'yi Liverpool'un dünyaca ünlü futbolcusu Milner'a benzeten İngiliz hoca, "Takım kadrosu sıkıştığında veya herhangi bir sakatlık yaşandığında onu bir bölgede oynatabilirsin. Burada da Kamil aynı sorumluluğu taşıyor. Kamil Ahmet her bölgede değerlendirebilirim. Bu bizim için bir şans" ifadelerine yer verdi.