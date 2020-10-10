Haberler Trabzonspor BB Erzurumspor - Trabzonspor | CANLI İZLE

Erzurumspor - | CANLI İZLE

'e verilen milli arada , hazırlık karşılaşması kapsamında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın detaylarına ve canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 22:07 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 16:05
BB Erzurumspor - Trabzonspor | CANLI İZLE

, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı boş geçmiyor. Bordo-mavili takım, ekiplerinden Erzurumspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

'nda oynanan bu ciddi hazırlık mücadelesi, 'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor'da naklen yayınlanıyor.

CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN

BB ERZURUMSPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Kayacan, Mücahid, Teikeu, Gökhan, Cenk Ahmet, Osman, , Sissoko, Donald, Hamdroun, Gomes

Trabzonspor: Erce, Pereira, Vitor Hugo, Campi, Marlon, Lewis Baker, Flavio, Yusuf, Bilal, Salih Kavrazlı, Afobe

BİZE ULAŞIN