BB Erzurumspor - Trabzonspor | CANLI İZLE

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı boş geçmiyor. Bordo-mavili takım, Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan bu ciddi hazırlık mücadelesi, Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor'da naklen yayınlanıyor.
BB ERZURUMSPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER
BB Erzurumspor: Kayacan, Mücahid, Teikeu, Gökhan, Cenk Ahmet, Osman, Ömer Şişmanoğlu, Sissoko, Donald, Hamdroun, Gomes
Trabzonspor: Erce, Pereira, Vitor Hugo, Campi, Marlon, Lewis Baker, Flavio, Yusuf, Bilal, Salih Kavrazlı, Afobe