BB Erzurumspor - Trabzonspor | CANLI İZLE

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı boş geçmiyor. Bordo-mavili takım, Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan bu ciddi hazırlık mücadelesi, Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor'da naklen yayınlanıyor.

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BB ERZURUMSPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Kayacan, Mücahid, Teikeu, Gökhan, Cenk Ahmet, Osman, Ömer Şişmanoğlu, Sissoko, Donald, Hamdroun, Gomes

Trabzonspor: Erce, Pereira, Vitor Hugo, Campi, Marlon, Lewis Baker, Flavio, Yusuf, Bilal, Salih Kavrazlı, Afobe