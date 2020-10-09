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Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

, 'e verilen milli arada Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarında bulunan futbolcular katılmadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 13:21
Trabzonspor BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

'e verilen milli arada Erzurumspor'la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek , hazırlıklarını tamamladı.

'nde Eddie Nevton yönetiminde yapılan çalışmada kamplarında bulunan oyuncular katılmadı. Antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştiren bordo-mavililer bugün 14.30'da karayolu ile 'dan Erzurum'a hareket ederek Cumartesi günü Erzurumspor ile oynanacak olan hazırlık maçı için kampa girecek.

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, sezon öncesinde sakatlık ve cezalı oyuncular nedeniyle bir çok sistem üzerinde dururken, yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte takıma oynatmayı planladığı sistemler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. İleri uçta Nwakaeme, Afobe, Ekuban, Diabate, Plaza, Djaniny, Abdülkadir, Yusuf ve Bilal gibi isimleri bulunduran bordo-mavililer, rekabet anlamında büyük bir zenginlik yaşıyor. 48 yaşındaki çalıştırıcı elindeki oyunculardan en iyi verimi almaya çalışıyor.

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