Haberler Trabzonspor Tavan ücret Nwakaeme’nin

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yönetimi en çok önem verdiği konuların başında gelen maaş dengesinde öncesinde taviz vermedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 21:43 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 06:50
Tavan ücret Nwakaeme’nin
yönetimi en çok önem verdiği konuların başında gelen maaş dengesinde öncesinde taviz vermedi. Geçen sezon 3 milyon 350 bin euro'luk astronomik maaşıyla takımın açık ara en çok kazanan ismi olan Sosa'yla yollar ayrılırken, şu anda en çok ücret alan isim ... Nijeryalı futbolcunun 1.5 milyon euro'luk maaşı, Fırtına'da olarak belirlendi. Nwakaeme'yi, 1.3 milyon euro'yla Afobe, Djaniny ve Hugo takip ediyor. Bordo-Mavili formayla iki sezonda 78 maça çıkan Nwakaeme, 26 gol, 20 asistlik performansıyla 46 gole etki etti.
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