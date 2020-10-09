Son dakika: Trabzonspor'un Erzurum maçı kamp kadrosu belli oldu!

Süper Lih'e verilen milli arayı boş geçmeyen Trabzonspor, 10 Ekim Cumartesi günü BB Erzurumspor'la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Maç için Erzurum'a hareket eden Trabzonspor'un kamp kadrosu da belli oldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Erzurum kafilesinde şu isimler yer alıyor:

AHMET CAN KAPLAN

BENIK AFOBE

BİLAL BAŞACIKOĞLU

ERCE KARDEŞLER

FARUK CAN GENÇ

FLAVIO

FOUSSENI DIABATE

GASTON CAMPI

JOAO PEREIRA

KAĞAN MORADAOĞLU

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

KEREM BAYKUŞ

LEWIS BAKER

MARLON XAVIER

SAFA KINALI

SALİH KAVRAZLI

SÜLEYMAN CEBECİ

VITOR HUGO

YUSUF SARI