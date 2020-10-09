Başkan Ağaoğlu 26'ya ulaştı

Nisan 2018'de yılında göreve gelen Başkan Ahmet Ağaoğlu, 913 günlük görev süresi boyuncu 26 yabancı oyuncu transferine imza attı. Amiri, Hosseini (İran), Toure, Ndiaye (Senegal), Nwakaeme, Obi Mikel (Nijerya), Ekuban (Gana), Andjusic (Bosna), Avdijaj (Kosova), Campi (Arjantin) Fernandes, Edgar Le (Portekiz) Sörloth, Trodsen (Norveç), Sturridge, Baker (İngiltere) Da Costa (Fas), Guilherme, Messias, Hugo, Marlon ve Flavio (Brezilya), Plaza (Ekvator), Afobe (Kongo), Diabate (Mali) ve Djaniny'yi (Yeşil Burun Adaları) kadrosuna kattı.

8 YIL ARADAN SAMBA RÜZGARI

Fırtına geçtiğimiz sezonun devre arasında Guilherme ve Messias transfer ederek 8 yıl aradan sonra yeniden Brezilya pazarına yönelmişti. Tarihinde en çok transferi bu ülkeden yapan bordo-mavililer, söz konusu iki oyuncudan beklediği verimi alamayarak yollarını ayırdı. Trabzonspor, bu sezon da söz konusu ülkeden Hugo, Marlon ve Flavio'u renklerine kattı.