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Başkan Ağaoğlu 26'ya ulaştı

Nisan 2018'de yılında göreve gelen Başkan , 913 günlük görev süresi boyuncu 26 transferine imza attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 21:50 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 06:50
Başkan Ağaoğlu 26'ya ulaştı

Nisan 2018'de yılında göreve gelen Başkan , 913 günlük görev süresi boyuncu 26 transferine imza attı. Amiri, Hosseini (), Toure, Ndiaye (Senegal), Nwakaeme, Obi Mikel (), Ekuban (Gana), Andjusic (Bosna), Avdijaj (), Campi (Arjantin) Fernandes, Edgar Le (Portekiz) Sörloth, Trodsen (Norveç), Sturridge, Baker () Da Costa (Fas), Guilherme, Messias, Hugo, Marlon ve Flavio (), Plaza (Ekvator), Afobe (Kongo), Diabate (Mali) ve Djaniny'yi (Yeşil Burun Adaları) kadrosuna kattı.

8 YIL ARADAN SAMBA RÜZGARI

Fırtına geçtiğimiz sezonun devre arasında Guilherme ve Messias ederek 8 yıl aradan sonra yeniden Brezilya pazarına yönelmişti. Tarihinde en çok transferi bu ülkeden yapan bordo-mavililer, söz konusu iki oyuncudan beklediği verimi alamayarak yollarını ayırdı. , bu sezon da söz konusu ülkeden Hugo, Marlon ve Flavio'u renklerine kattı.

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