Büyük işler yapacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla birlikte kahvaltıda bir araya geldi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, bir basın mensubunun 'şu anda hayallerinizin neresindesiniz ve en büyük hayaliniz nedir?' sorusuna yönelik şunları söyledi: "Şu anda aslında rüyamı yaşıyorum. Trabzonspor teknik direktörüyüm ve dolayısıyla zor bir görevdeyim. Ben burada olmayı, bu kulübü, taraftarı, insanların üzerimizde yarattığı bu baskıyı çok seviyorum. Bu baskı her sene size şampiyonluk yolunda mücadele etmeniz gerektiğini söylüyor. Burası bir futbol şehri. Üzerimizde tabii ki büyük bir baskı var. Bu baskı bazen negatif etkiler yaratsa da ben bu baskının doğru ve olması gerektiğini düşünüyorum."

HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Newton şöyle devam etti: "Çünkü bu baskı her zaman sizi daha iyiye motive eder. Bu sayede de büyük işler yapabilirsiniz. Bu kulübün büyük işler yapabilecek bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Sadece tek sezonluk bir başarı değil, sürdürülebilir bir başarıyı sağlayabilecek bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Belki genç bir takım olarak nitelendirebilirsiniz ama baktığınızda kulübün tarihindeki başarıları, kazandığı kupaları, daha fazlasını kazanma arzusunu görüyorsunuz. Burada özel bir başarının kazanılabileceğini ben de görüyorum. Kazanmak zordur ama kazanmaya devam etmek daha da zordur. Bizim aradığımız sürdürebilir başarı. Eğer bir şey kazanacaksak bunu hep birlikte yapacağız. Ben bireysel başarıya inanmıyorum."

BİRÇOK SİSTEM ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

"Denizlispor maçını 3-5-2 sistemiyle, diğer maçlarda 4-3-3 ve 4-2-3-1 sistemiyle oynadık. Tek bir sistemi henüz uygulama fırsatımız olmadı. Birçok sistem üzerinde çalışıyoruz ve birçok sistemi arkadaşlarımıza oynatmaya çalışıyoruz. Tam kadro olmamız sistemi oturtmak için önemli ve sakatlarımız da dönmeye başladı."

TRANSFERDE İYİ İŞ ÇIKARDIK

"Hangi teknik direktöre sorarsanız sorun her hoca takımına transfer ister. Bu normal karşılanacak bir durum. Ama gerçekten transfer sezonu boyunca çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."

FLAVIO HAKEMLERI TANIYACAK!

Newton, Flavio'nun gördüğü kırmızı kartlar ve hakemlerle ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı: "Flavio gerçekten hiçbir yanlış şey yapmadı. Türkiye'ye gelmeden önce hiç kırmızı kart görmeyen bir oyuncudan bahsediyoruz. İlk kırmızı kart gördüğü Beşiktaş maçından sonra soyunma odasında ayağa kalkıp bütün arkadaşlarından özür diledi. İkinci kırmızı kartta verilen kararın ne kadar yanlış olduğunu hepimiz biliyoruz. Orada artık Türk hakemlerini, burada işlerin nasıl yürüdüğünü, nasıl kararlar verildiğini anlayacak. Ben bunu anladım."

RAKİPLER BİZDEN KORKSUN

"Ulaşmayı umduğumuz seviyeye ulaştığımız zaman taraftarlarımız ve herkes gerçekten takımın hızlı oynadığını, topu hızlı çevirdiğimizi, farklı formasyonlara uyabildiğimizi net şekilde görebilecek. Herkes daha hızlı oynayan bir takım görecek, rakiplerimiz belki de bundan endişe etmeliler."

KADROMUZ LİGE YETER

"Ben gençleri oynatmaktan korkan biri değilim. Onlara gerekli şansın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadromuz lig için yeterli. Yeterli yeteneğimiz ve arkadaşımız var. Bu şehir için savaşmak hepimizin görevi. Çok genç bir takımımız var. Hakemlerle ilgili gerçekleri, onlarla nasıl mücadele edebileceklerini öğreniyorlar."