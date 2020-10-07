Trabzonspor limite takılmadan gücüne güç kattı

Karadeniz temsilcisi geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son haftalarda kaybederken takımda ciddi bir değişim yaşandı. Bordo-mavililer bir hayli hareketli ve heyecanlı bir transfer dönemini geride bıraktı. Geçen sezonun sonuna doğru sözleşmeleri hep gündemde olan Jose Sosa ve Filip Novak ile yollar ayrıldı. Guilherme, Manuel da Costa, Messias, Badou Ndiaye gibi futbolcularla da devam kararı alınmadı. Trabzonspor, RB Leipzig'e gönderdiği forveti Alexander Sörloth ile en büyük satışını gerçekleştirdi.

NOKTA ATIŞI HAMLELER

Trabzonspor giden bu önemli oyuncuların yerlerini büyük oranda doldurdu. Sorunlu olan savunma bölgesi için Edgar İe bu sezon takımda tutuldu. Son gün Vitor Hugo ile imzalandı. Sol beke de Marlon transfer edildi. Orta saha Flavio, Anders Trondsen, Lewis Baker ile takviye edildi. Kanada Fousseini Diabate alındı. Sörloth'un ayrılmasının ardından forvete Benik Afobe, Djaniny Semedo ve Stiven Plaza alındı. Fırtına son gün Giuliano için uğraşsa da bu transferi imza aşamasına getiremedi. Harcama limitine takılmadan güçlendi.

KALECI UĞURCAN KALDI

Karadeniz ekibinde yıldızı her geçen gün parlayan kaleci Uğurcan Çakır'ın adı transfer boyunca Avrupa'nın birçok dev kulübüyle birlikte anıldı. En ciddi teklifler Sheffield United ve Rennes'den geldi. İki kulübün de bonuslarla 15 milyon euro'yu bulan teklifleri kabul görmedi. Yönetim 20 milyon euro'nun altına inmedi.

'EDGAR BURADA KAL'

Teknik direktör Eddie Newton transfer döneminin başında mutlaka 2 tane stoper istiyordu. Başta gönderilmek istenen Edgar İe kısa sürede İngiliz hocanın gözüne girdi. Newton yönetime, 26 yaşındaki oyuncunun takımda tutulması gerektiğini söyledi. Edgar İe, ilk 11'in vazgeçilmezi oldu.

TRONDSEN ŞANSSIZLIĞI

Trabzonspor'un Sörloth'un tavsiyesiyle renklerine bağladığı Anders Trondsen büyük bir talihsizlik yaşadı. Norveçli orta saha oyuncusunun ön çapraz bağları koptu. 6 ay sahalardan uzak kalacak olan 25 yaşındaki futbolcu ameliyat edildi ve ilk yarıyı kapattı.

EN ÇOK HUGO ZORLADI

Bordo-mavililer bu sezon en çok Vitor Hugo transferinde zorlandı. Transferi neredeyse 1.5 ay sürdü. Önce Hugo da kulübü Palmeiras da istemedi. Hugo ikna olduktan sonra Brezilya temsilcisi ile bonservis pazarlıklarında yol alınamadı. Kıran kırana pazarlıklar sonucu yönetim son gün Vitor Hugo'yu bildirdi.