Hugo'dan Trabzonspor'da 4 yıllık imza

Bordo-mavili ekip her sezon ısrarla savunmacı transfer etmesine rağmen bir türlü yeterli performansı alamıyordu. Yusuf Yazıcı transferinde Karadeniz ekibine gelen Edgar İe bu sezon takımda tutulurken, başarılı oyuncu Eddie Newton'ın vazgeçilmezi haline geldi. Ancak İngiliz hoca, "Yetmez" dedi, takımda Hüseyin Türkmen, Gaston Campi gibi isimler olmasına rağmen bu bölgeye bir transfer daha yapmaları gerektiğini söyledi. Liste başındaki Vitor Hugo transferi 40 günde tamamlandı.



KAP'A BİLDİRİ YAPILDI

Trabzonspor camiasının uzun süredir heyecanla beklediği lider özellikli stoper Vitor Hugo önceki gün şehre geldi, dün de imzayı attı. Brezilyalı oyuncunun zorlu transfer süreci tamamlandıktan sonra 29 yaşındaki isim KAP'a da bildirildi. Karadeniz temsilcisi, takımın önemli bir eksiğini kapatacak olan Vitor Hugo ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcu için Trabzonspor, Palmeiras'a 3.2 milyon euro ödeyecek. Taraftarlar, Hugo'nun hesaplarını "Hoşgeldin" mesajlarıyla donattılar.

1 MİLYON 350 BİN EURO KAZANACAK

Vitor Hugo'nun ücreti de açıklandı. Buna göre bordomavililer, ilk 3 sezon için Brezilyalı savunma oyuncusuna 1 milyon 350 bin euro verecek. 4. sezon bu rakam 1.4 milyon euro'ya yükselecek.

AYAĞI RAKET GİBİ

Palmeiras'tan transfer edilen Vitor Hugo geçen sezon pas kalitesiyle dikkat çekmişti. 29 yaşındaki futbolcu, Palmeiras'ın en yüksek pas yüzdesine sahip ismi konumunda.



ASTORI'YI UNUTMADI

Vitor Hugo forma numarası olarak 13'ü seçti. Brezilyalı futbolcu, Fiorentina forması giyerken takım kaptanı Astori 13 numaralı formayı taşıyordu. 2 sene önce hayatını kaybetmişti. Vitor Hugo, Astori'nin anısına 13 rakamını tercih etti.