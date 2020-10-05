Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor'da Muhammet Taha Tepe ameliyat oldu

: 'da ameliyat oldu

'da genç file bekçisi ameliyat oldu. Sol kasık tendonu kopan 19 yaşındaki oyuncunun başarılı bir operasyon geçirdiği açıklandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 16:13 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 16:22
Son dakika: Trabzonspor'da Muhammet Taha Tepe ameliyat oldu

ekiplerinden 'da 19 yaşındaki file bekçisi ameliyat oldu.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulüp Doktorumuz , genç kalecimiz Muhammet Taha Tepe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Oyuncumuzun başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Op. Dr. Hakan Çelik, "Geçtiğimiz hafta antrenmanda sakatlanan ve sol kasık tendonunda kopma meydana gelen futbolcumuz Muhammet Taha Tepe'nin ameliyatı bugün tarafımca gerçekleştirilmiştir. Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuz yarın taburcu edilerek tedavi sürecine girecektir" dedi.

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