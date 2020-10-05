Haberler Trabzonspor Junuzovic atağı

Junuzovic atağı

, Khazri’den istediği sonucu alamayınca rotasını hızlı şekilde eski gözdesine kırdı. Yönetim, ’lu futbolcuyu almak için yoğun çaba harcıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 23:28 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Junuzovic atağı

temsilcisi savunmaya takviyeleri gerçekleştirdikten sonra hücumu şekillendirecek iyi bir orta saha arıyordu. İkinci kez 'den Wahbi Khazri için nabız yoklayan bu transferde şu ana kadar başarılı olamadı. Alternatif isimlere yönelen bordo-mavililer, eski gözdesi 'i renklerine bağlamak için harekat başlattı. Transferi yetiştirmek isteyen Karadeniz temsilcisinin yöneticileri 33 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübü ile kıran kırana pazarlıkları sürdürüyor.

BÜYÜK BİR TECRÜBE

Zlatko Junuzovic kariyeri boyunca Karntern, RB Salzburg, Grazer, A.Wien ve 'de forma giydi. Bremen'in efsane oyuncuları arasında yer alan 33 yaşındaki yıldız isim orta sahanın her yerinde görev yapabiliyor. Çok yönlü olması sebebiyle Trabzonspor onu mutlaka renklerine bağlamak istiyor. Eddie Newton, yönetime mutlaka bileklerine hakim bir orta saha almaları gerektiğini belirtmişti. Khazri olmayınca 5 adayla aynı anda görüşen Karadeniz Fırtınası'nda Zlatko Junuzovic ön plana çıktı.

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