Karadeniz ekibinin her konuda anlaşmaya vardığı Vitor Hugo'nun Türkiye'ye geliş planı netleşti. Bordomavili ekibin 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllığına anlaştığı 29 yaşındaki stoper dün 15.30'da Sao Paulo'dan Paris'e hareket etti. Bu sabah ise 10.45'te İstanbul'a hareket edecek. 15.30 civarı İstanbul Havaalanında inecek olan Hugo bir süre dinlenecek. Akşam 19.40'ta Trabzon'a ulaşacak.
Hugo bugün Trabzon’da
Karadeniz ekibinin her konuda anlaşmaya vardığı Vitor Hugo'nun Türkiye'ye geliş planı netleşti. İşte detaylar...
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 22:44 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 06:50