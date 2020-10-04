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Hugo bugün ’da

ekibinin her konuda anlaşmaya vardığı 'nun 'ye geliş planı netleşti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 22:44 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 06:50
Hugo bugün Trabzon’da

ekibinin her konuda anlaşmaya vardığı 'nun 'ye geliş planı netleşti. Bordomavili ekibin 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllığına anlaştığı 29 yaşındaki stoper dün 15.30'da 'dan 'e hareket etti. Bu sabah ise 10.45'te 'a hareket edecek. 15.30 civarı İstanbul Havaalanında inecek olan Hugo bir süre dinlenecek. Akşam 19.40'ta 'a ulaşacak.

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