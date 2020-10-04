Hugo bugün Trabzon’da

Karadeniz ekibinin her konuda anlaşmaya vardığı Vitor Hugo'nun Türkiye'ye geliş planı netleşti. Bordomavili ekibin 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllığına anlaştığı 29 yaşındaki stoper dün 15.30'da Sao Paulo'dan Paris'e hareket etti. Bu sabah ise 10.45'te İstanbul'a hareket edecek. 15.30 civarı İstanbul Havaalanında inecek olan Hugo bir süre dinlenecek. Akşam 19.40'ta Trabzon'a ulaşacak.