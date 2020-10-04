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Gözyaşlarına boğuldu: Neden

giydiği 3. maçta ikinci defa gören Flavio yıkıldı. Brezilyalı futbolcuyu soyunma odasında sakinleştirmek hiç kolay olmadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 22:46 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 06:50
Gözyaşlarına boğuldu: Neden

giydiği 3. maçta ikinci defa gören Flavio yıkıldı. Brezilyalı futbolcuyu soyunma odasında sakinleştirmek hiç kolay olmadı. 24 yaşındaki oyuncu "Topa müdahele ettim. Adamı fark etmedim bile. Burada kararlar neden böyle" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Teknik direktör Newton ve takım arkadaşları onu sakinleştirmek için uğraştı.

NWAKAEME'YE MORAL İZNİ!
Pandemi nedeniyle ailesinden uzun süredir uzak kalan Anthony Nwakaeme'ye jest yapıldı. Yönetim, ailesini göremediği için morali bozuk olan Nijeryalı oyuncuya gerekli izni verdi. Yurt dışı çıkış işlemleri yapılırken kendisine özel uçak tahsis edildi. Nwakaeme teşekkür etti.

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