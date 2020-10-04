Ahmet Ağaoğlu: Eyyamcı hakeme neden maç verdin

Karşılaşma sonrası Ağaoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşmek istedi. Ancak Özdemir'in telefonu kapalıydı. Dün 14.00'te yüz yüze görüşmek için TFF binasına gitti. Ancak Özdemir'e yine ulaşılamadı.

BAŞKA GÜN DEDİLER

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları "Nihat Özdemir ile görüşemedik. 2-3 üyeye ulaştım. Ben Trabzon'dan arkadaşlarım da Gaziantep'ten geleceğiz dedim. Ancak sabah 10.00'a kadar Kadir Kardaş ile görüşmemezi rağmen ulaşamadık. Başka gün dediler. Sürekli düzeleceğine yönelik sözler verilmesine rağmen iş artık rahatsız edici boyuta geldi. Başka gün olmaz nokta koymaya geliyoruz dedim. Burada yüz yüze görüşecektik. Biz buraya geliyoruz, kendileri yine yok, telefonları da kapalı."

MHK KANAYAN YARA

"MHK Başkanı Serdar Tatlı, 2016 yılında bir yazı yazmış. Fırat Aydınus'u eyyamcılıkla suçluyor. Şimdi de benim maçımda görev veriyor. Eyyamcı ise neden maç veriyorsun. Bu soruların cevabı TFF Başkanı Özdemir ve MHK Başkanı Tatlı'da. TFF yönetimi, MHK'yi kontrol edemiyor, MHK de altındaki hakemleri idare edemiyor. Hangi MHK gelirse gelsin bildiklerini çalıyorlar. Sürekli bazı kulüplerin canları yanıyor. Ses de çıkartamıyorlar. Bunlar Türk futbolunun kanayan yarasıdır."

MHK KÖKÜNDEN DEGİŞMELİ

Hakemlerin farklı ilişkileri varsa deşifre edilsin

"BÖYLE olmaz... 2 sene içinde 4 defa MHK değiştiriyorsunuz. Neredeyse sokaktan birilerini getirip koltuğa oturtacak hale geldiniz. Ben asla hata olduğunu kabul etmiyorum. Sorunun temeline inmeliyiz. MHK kökünden değişmek zorunda. Eğitim sıkıntısı varsa giderilsin. Hakemlerin farklı ilişkileri varsa deşifre edilsin. Biz Trabzonspor olarak bu mücadelenin sonuna kadar takipçisi olacağız"

1 HAFTA SÜRE VERİYORUZ

"MHK yapısında sıkıntı var. Birilerinin isteğiyle oluşturulacak her kurul prematüre doğmuştur. Türk futbolunu yönetmesi mümkün değildir. 1 hafta içinde tatmin edecek açıklama gelmezse bu olayın hem takipçisi hem savaşçısı olacağız. Sorun gerçekten büyük. Verilen emekler var, alın teri var. Sınırlı bütçeyle şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. TFF de MHK de hakemler de adaletli olmak zorundalar"

KÖŞESİNDE 'EYYAMCI' YAZMIŞTI

MHK Başkanı Serdar Tatlı, köşe yazarlığı yaptığı dönemde Fırat Aydınus'u 'eyyamcı' ilan etmişti. Şimdi amiri olduğu hakeme en kritik maçları vermesiyle eleştiriliyor.

106 MAÇTA KIRMIZISI YOK!

"Flavio kariyerinde 106 karşılaşmaya çıkmış. Hayatında kırmızı kart görmemiş. Burada 3 maçta 2 defa kırmızı kart görüyor. Bazı insanlar da oyuncu eleştirme yarışına giriyorlar. Ben Premier Lig'den gelip de forma giyen 2 oyuncuma (Afobe ve Baker) sordum. İlk dedikleri 'Referee' (Hakem) oldu. Demek ki bu işte bir sıkıntı var"

ÇOK KARARLIYIZ

"Bu konuyu FIFA'ya UEFA'ya taşırız. Gerekirse mücadelemizi İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götürür, orada sürdürürüz. Bizler bu davanın sonuna kadar peşinde olacağız"

2 SAATLİK CEZA!

"Fırat Aydınus 3 maçımızda bize 7 puan kaybettirdi. Önceki hatalarında Nihat Özdemir ile konuştum. 'Fırat'ın suçu yok hata Koray Gençerler'de dedi. Ona da gereken cezayı verdik dedi. 2 saat geçtikten sonra Koraç Gençerler'in bizim maça VAR hakemi olarak atandığını gördüm. Ne ceza vermişiniz dedim"

ÇAKALLAR HEVESLENMESİN!

"Puslu hava kurtların havasıdır. Puslandırdıktan sonra kendisine nimet arayan çakallar heveslenmesin. Trabzonspor her zaman haksızlıklara karşı verilen mücadelenin sembolü olmuş takımdır"