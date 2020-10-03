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Hoş geldin Djaniny

Fırtına’nın prensipte anlaştığı 29 yaşındaki Adalı forvet dün ’a geldi ve sağlık kontrolünden geçirildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 23:53 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 06:57
Hoş geldin Djaniny
devinin transfer görüşmelerinde bulunduğu santrfor Djaniny Semedo, 'a geldi. Dün sabah saatlerinde 'dan uçakla 'na inen 29 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçti. Bugün son görüşmelerin ardından 3 yıllık imzaların atılması bekleniyor. Adaları Milli Takımı'nda forma giyen Djaniny, son olarak 'ın Al Ahli takımında oynadı. Kulüp kariyerinde 294 maça çıkan Djaniny, 99 gol atarken, 33 de asist yapma başarısı gösterdi. Djaniny 2017-2018 yılında Ligi'nde 14 gol ile gol kralı oldu.
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