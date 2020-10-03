Hoş geldin Djaniny

Fırtına’nın prensipte anlaştığı 29 yaşındaki Yeşil Burun Adalı forvet dün Trabzon’a geldi ve sağlık kontrolünden geçirildi.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 23:53Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 06:57
Karadeniz devinin transfer görüşmelerinde bulunduğu santrfor Djaniny Semedo, Trabzon'a geldi. Dün sabah saatlerinde İstanbul'dan uçakla Trabzon Havalimanı'na inen 29 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçti. Bugün son görüşmelerin ardından 3 yıllık imzaların atılması bekleniyor. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda forma giyen Djaniny, son olarak Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında oynadı. Kulüp kariyerinde 294 maça çıkan Djaniny, 99 gol atarken, 33 de asist yapma başarısı gösterdi. Djaniny 2017-2018 yılında Meksika Ligi'nde 14 gol ile gol kralı oldu.