Hakem skandalı

Yıllardır hakemlerden çok çeken Trabzonspor, yine aynı kaderi yaşıyor. Geçen sene Başakşehirli Skrtel'in ceza alanında Nwakaeme'yi çekip indirmesini es geçen Fırat Aydınus dün bir kez daha sahnedeydi. 64'te Campi'nin golü ile öne geçen Fırtına, son anlarda şok yaşadı. Bir pozisyon sonrası VAR'daki Abdülkadir Bitigen, Aydınus'ı çağırdı. Aydınus, VAR'da penaltı öncesi Kenan'ın elle oynamasını görmedi.

TOPU ELLE ENGELLİYOR

Ardından Flavio, topu uzaklaştırdı. VAR'a giden Aydınus, uzun incelemeler sonrası elle müdahaleyi görmedi! Ardından Flavio'nun meşin yuvarlağa vurdukton sonra rakibinin ayağına temas ettiği gerekçesiyle skandal bir karara imza attı ve penaltıya hükmetti. Ardından yine ceza alanında Sousa'nın topu elle oynamasında Karadeniz devinin net penaltısı es geçen Aydınus, bir kez daha şimşekleri üzerine çekti.