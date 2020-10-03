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Hakem skandalı

Geçen yıl Başakşehir maçında Skrtel’in Nwakaeme’yi ceza alanında indirmesini es geçen Aydınus, dün de penaltı uydurarak bordo-mavililerin 2 puanını gasp etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 23:29 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Hakem skandalı

Yıllardır hakemlerden çok çeken , yine aynı kaderi yaşıyor. Geçen sene Başakşehirli Skrtel'in ceza alanında Nwakaeme'yi çekip indirmesini es geçen dün bir kez daha sahnedeydi. 64'te Campi'nin golü ile öne geçen Fırtına, son anlarda şok yaşadı. Bir pozisyon sonrası VAR'daki Abdülkadir Bitigen, Aydınus'ı çağırdı. Aydınus, VAR'da penaltı öncesi Kenan'ın elle oynamasını görmedi.

TOPU ELLE ENGELLİYOR

Ardından Flavio, topu uzaklaştırdı. VAR'a giden Aydınus, uzun incelemeler sonrası elle müdahaleyi görmedi! Ardından Flavio'nun meşin yuvarlağa vurdukton sonra rakibinin ayağına temas ettiği gerekçesiyle skandal bir karara imza attı ve penaltıya hükmetti. Ardından yine ceza alanında Sousa'nın topu elle oynamasında devinin net penaltısı es geçen Aydınus, bir kez daha şimşekleri üzerine çekti.

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