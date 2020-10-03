Bizi üstlerde istemiyorlar

“Bir kesim bizi üstlerde görmek istemiyor Onları üzmeye devam edip yükseleceğiz”
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 23:30Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Sezon öncesi Çaykur Rize ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Pereira dün gere döndü. 64. dakikada 25 metre taş atışı kullanak Campi'nin golünün asistini yapan 36 yaşındaki sağ bek, maç sonrası hakemlere ateş püskürdü. Pereira, "Asistler yapmaya çalışan, yardımcı olmayan oyuncuyum. Asist yaptığım için mutluyum. Geçen sene verdiğim röportajda söylemiştim. Bizi üstlerde görmek istemeyen bir kesim var. Kendilerini üzmeye devam edeceğiz ve Trabzonspor'u üstlerde tutacağız" diye konuştu.