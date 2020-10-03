Bıktık usandık

G.Antep ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu, karşılaşma sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Ağaoğlu, hakem hataları ile ilgili, "Herkesin gördüğü şeyi bana sormayın. Bana sorduğunuz zaman, ben dile getirdiğim zaman arka arkaya sportmenlik dışı açıklamalar... 75 gün, 375 gün. Ve çok ciddi boyutlarda para cezası. Bu herkesin gördüğü şey artık. Hakem yorumcuları var, hakem hocaları var, MHK var. En iyi şekilde yorumlaması gereken onlar" diye konuştu.

HERKES NET GÖRÜYOR!

Başkan Ağaoğlu konuşmasına şöyle devam etti: "Herkesin gözünün önünde olan şey. Penaltı pozisyonu öncesi bariz bir elle oynama var. Bizim haricimizde hata yapan insanların da şapkalarını önlerine koymalarını umut ediyorum. Netice itibariyle bunlar üst üste yapıldığı zaman canını yakan şey olarak ortaya çıkıyor. Biz önümüze bakacağız. Kendi eksiklerimizi tamamlayacağız. Hatalarımızı demiyorum. Kendi eksiklerimizi tamamladıktan sonra zirve yarışında mücadele eden Trabzonspor olarak yolumuza devam edeceğiz."