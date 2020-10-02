Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton: Akıl dışı bir karar

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşması sonrası bordo-mavili takım teknik direktörü Eddie Newton basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

İlk yarı çok iyi oynamadık ancak öne geçebilecek şansları da yakaladık. İkinci yarının başında golü bulduktan sonra oyuncularımızın oyunu domine ettiğini gördük. Gerçekten iyi bir iş çıkarttılar. Fakat maçın tüm gidişatı akıl dışı bir karar sonrası tamamıyla değişti. Beklemediğimiz ve olmaması gereken bir karardı. Bu karar sonrasında zaten maçın tüm seyri değişti. Genel olarak bakacak olursak arkadaşlarımızın çok iyi bir iş çıkarttığını düşünüyorum.