Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny şehre geldi!

: 'un yeni transferi şehre geldi!

Santrfor mevkisinde ilk olarak 'yi kadrosuna katan 'dan bir hamle daha geldi. Bordo-mavili takım her konuda anlaşmaya vardığı golcü oyuncu şehre geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 09:27 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 09:55
Son dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny şehre geldi!

Bordo-mavili takımın her konuda anlaşmaya vardığı golcü oyuncu Semedo şehre geldi. 29 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Kulübü ile sözleşmesini fesheden Semedo için bordo-mavililer bonservis bedeli de ödemeyecek.

DJANINY SEMEDO KİMDİR?
Semedo'nun en büyük özelliği 1.90'lık boyuna rağmen hızı… Tıpkı Sörloth gibi topla çok hızlı olan ve adam geçebilen Semedo santrfor mevkiinin yanı sıra iki kanatta da forma giyebiliyor. Kariyeri Portekiz'de parladıktan sonra 2014'te 'ya giden ve 2018'de 10.2 milyon Euro karşılığında 'ın Al Ahli takımına olan Semedo bugüne kadar 294 maça çıkarak 99 gol ve 33 asist kaydetti. Semedo geçen yıl ise 25 maçta forma giyerek 8 gol ve 2 asistle oynadı.

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