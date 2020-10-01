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İdmanlar sürüyor

Bordo-mavililer, yarın ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 23:05 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 06:50
İdmanlar sürüyor

Bordo-mavililer, yarın ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti. yönetimindeki antrenmanda daha çok taktik çalışma üzerine duruldu. temsilcisi bugün yapacağı idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

GÖZLER ERCE'DE

Uğurcan Çakır'ın Gaziantepspor'a karşı forma giyip giyemeyeceği belirsiz. 24 yaşındaki eldiven idmanlara çıkamıyor. Teknik direktör Eddie Newton da yedeği Erce Kardeşler ile görüştü. 'un Gaziantepspor ile oynayacağı mücadelede Erce'nin forma giymesi bekleniyor.

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