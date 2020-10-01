Bordo-mavililer geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'u ilk yarıdaki süper futboluyla geçmiş ve sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırmıştı. Eddie Newton, yaklaşan Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmaları öncesi öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı, Gaziantespor maçının önemini anlattı. İngiliz çalıştırıcı "Ligde seri yakalamamız gerekiyor. Kritik maçlar yaklaşıyor bu sebeple Gaziantepspor karşılaşmasında hataya yer yok. Hepinizi tam konsantre görmek istiyorum. Bu maç ligdeki geleceğimiz açısından bize büyük moral olabilir. Kazanırsak önümüze daha rahat bakacağız" ifadelerini kullandı.

EKUBAN İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Teknik direktör Eddie Newton sakatlığını atlatan Caleb Ekuban ile yakından ilgileniyor. İngiliz çalıştırıcı dün de antrenmanda Ganalı oyuncuyu yanına çağırarak bir süre baş başa görüştü. Hem sakatlığı sonrası son durumunu sordu hem de Gaziantepspor maçında ondan isteklerini iletti.

3 EKSİK

Fırtına'nın dün yaptığı antrenmanına sakatlıkları bulunan 3 futbolcu katılmadı. Çapraz bağları kopan Anders Trondsen'in haricinde kasığından sakatlanan Abdulkadir Parmak ile sağ üst adalesinde zorlanma olan Uğurcan Çakır idmanda yer almadı.