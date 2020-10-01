Haberler Trabzonspor Dimata bombası

bombası

basını, ’un ’in forvetini istediğini yazdı. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 22:21 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Dimata bombası

Alexander Sörloth'un satışı sonrası harcama limiti genişleyen 'un 'in forveti Landry ile ilgilendiği iddia edildi. Sacha Tavolieri imzalı haberde, ekibinin, temsilcisinin 23 yaşındaki oyuncusu için nabız yokladığı belirtildi. Trabzonspor'un maksimum 4 milyon euro'ya kadar çıkacağı, Anderlecht'in ise bu rakamı şu aşamada düşük bulduğu kaydedildi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin sıkı şekilde devam ettiği vurgulandı. Fırtına'nın forvet hattında şu anda Benik Afobe, Caleb Ekuban ve Stiven Plaza bulunuyor.

Dimata; Oostende, Anderlecht ve Wolfsburg'da 88 maça çıktı. 29 defa

BİZE ULAŞIN