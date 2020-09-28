Serkan Asan göze girdi

36 yaşındaki sağ bek Pereira'nın sakatlığı nedeniyle 3 maçta ilk 11 başlayan Serkan Asan, gösterdiği performansla göz doldurdu. 21 yaşındaki savunmacı, Pereira ile kıyasıyla bir forma rekabetine gireceğinin de sinyallerini verdi. 1.70 boyundaki futbolcu geçen geçen sezon hem lig, hem kupa hem de Avrupa Ligi olmak üzere 17 maçta görev almıştı. Hem teknik heyetin, hem de yönetimin büyük beklenti içinde olduğu Serkan Asan, hem savunmada hem de hücumda büyük efor sarf ediyor.



GETAFE İSTEMİŞTİ

Geçen sezon bordo mavili takımın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden olan Getafe, devre arsında Serkan Asan için Trabzonspor'a resmi teklif yapmış ama bu kabul edilmemişti. 1.5 milyon euro'luk öneriyi yetersiz bulan yönetim, Asan'ın süreklilik kazanmasından sonra daha büyük bonservis elde edileceğini düşünerek transferine izin vermemişti.