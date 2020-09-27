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Fırtına’da 2 değişiklik

'da geçen haftaki Denizlispor maçının ilk 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yapıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 22:36 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50
Fırtına’da 2 değişiklik

'da geçen haftaki Denizlispor maçının ilk 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yapıldı. Teknik direktör Newton, Campi'nin yerine geçen hafta kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamayan Flavio'ya, Abdurrahim Dursun'un yerine de sakatlığı düzelen 'a ilk 11'de görev verdi. Marlon ilk resmi maçına çıktı.

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