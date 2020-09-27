Trabzonspor'da geçen haftaki Denizlispor maçının ilk 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yapıldı. Teknik direktör Newton, Campi'nin yerine geçen hafta kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamayan Flavio'ya, Abdurrahim Dursun'un yerine de sakatlığı düzelen Marlon'a ilk 11'de görev verdi. Marlon ilk resmi maçına çıktı.
Fırtına’da 2 değişiklik
Trabzonspor'da geçen haftaki Denizlispor maçının ilk 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yapıldı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 22:36 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50