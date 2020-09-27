Fırtına döndü

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son haftalarda kaçıran Trabzonspor, 2020-21 sezonunun ilk galibiyetini Yeni Malatyaspor karşısında aldı: 3-1. İlk hafta evinde Beşiktaş'a yenilen daha sonra Yukatel Denizlispor ile deplasmanda golsüz berabere kalan bordo- mavililer dün Şenol Güneş Stadı'ndaki maça fırtına gibi başladı. Benik Afobe (2) ve Anthony Nwakaeme'nin attığı gollerle ilk yarıda 3-0'ı yakalayan Karadeniz ekibi, ikinci yarıyı formaliteye çevirdi. Yeni Malatyaspor'a 77'de Adem Büyük'ün penaltıdan attığı gol sadece teselli oldu.

VAR İLE BİR GOL İPTALİ

Adem Büyük'ün ilk yarıda skor 2-0'ken attığı bir gol ise VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Özgür Yankaya tarafından tekrar izlendikten sonra 'ofsayt' gerekçesiyle iptal edildi. Bu sezon ligde siftah yapan Trabzonspor böylece üç maç sonunda 4 puana ulaştı. Yeni Malatyaspor ise üçüncü haftada ikinci mağlubiyetini aldı ve 1 puanda kaldı. Trabzonspor dördüncü haftada cuma günü Gaziantep FK'ya konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.