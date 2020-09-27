Haberler Trabzonspor Fırtına döndü

Fırtına döndü

, sahasında Yeni Malatya'yı farklı yenip, siftah yaptı. Sahasında maça müthiş başlayan bordo-mavililer, Afobe (2) ve Nwakaeme ile ilk yarıda skoru garantiye aldı. Malatyaspor’a Adem’in penaltısı yetmedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 22:39 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50
Fırtına döndü

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son haftalarda kaçıran , 2020-21 sezonunun ilk galibiyetini karşısında aldı: 3-1. İlk hafta evinde 'a yenilen daha sonra Yukatel Denizlispor ile deplasmanda golsüz berabere kalan bordo- mavililer dün Stadı'ndaki maça fırtına gibi başladı. Benik Afobe (2) ve Anthony Nwakaeme'nin attığı gollerle ilk yarıda 3-0'ı yakalayan ekibi, ikinci yarıyı formaliteye çevirdi. Yeni Malatyaspor'a 77'de 'ün penaltıdan attığı gol sadece teselli oldu.

VAR İLE BİR GOL İPTALİ
Adem Büyük'ün ilk yarıda skor 2-0'ken attığı bir gol ise VAR'dan gelen uyarının ardından hakem tarafından tekrar izlendikten sonra 'ofsayt' gerekçesiyle iptal edildi. Bu sezon ligde siftah yapan Trabzonspor böylece üç maç sonunda 4 puana ulaştı. Yeni Malatyaspor ise üçüncü haftada ikinci mağlubiyetini aldı ve 1 puanda kaldı. Trabzonspor dördüncü haftada cuma günü FK'ya konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise cumartesi günü sahasında ile karşılaşacak.

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