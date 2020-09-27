Doğru yoldayız

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Yeni Malatyaspor karşısında oyundan ve skordan memnun olduğunu söyledi.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 22:46Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50
TrabzonsporTeknik Direktörü Eddie Newton, oyundan ve skordan memnun olduğunu söyledi. İngiliz çalıştırıcı, "Bugün gayet memnunum. Özellikle ilk yarıda gösterdiğimiz performans iyiydi. İkinci yarıda sonlara doğru performansımız biraz düştü. Oyuna dahil olanlar da enerji kattı. Genel anlamda memnun olduğumu söyleyebilirim. Her geçen hafta arkadaşlarımızın oynamak istediğimiz sistemi daha oturtacağını düşünüyorum. Farklı bir sistem, buna alışmanın kolay olmayacağını söylemiştik zaten. Futboldan zevk almaya çalışıyorlar. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Daha fazla çalışma fırsatı buldukça daha iyi olacağız" dedi.