Ahmet Ağaoğlu: MHK yabancı olsun

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan, Avrupa kupalarından men edilmelerine ilişkin "Bu süreçte ciddi engellemelerle karşı karşıya kaldık. UEFA'nın içerisinde neler olup bittiğini aşağı yukarı hepimiz biliyoruz veya tahmin ediyoruz. Cezanın ertelenme talebinde bulunduğumuz zaman bize UEFA yönetim kurulu üyesi, 'üzerimizde Türk kulüplerinden çok büyük baskı var' ifadesini kullandı. UEFA Milan ve M.City'den iki sağlam tokat yedi. Bir tokatta bizden yeseydi bütün sistemi tartışır duruma gelecekti. Burada da haksızlığa uğradık" dedi. Ağaoğlu, hakem hatalarıyla ilgili de, "Yabancı ülkeden emekli olmuş, kariyeri yüksek hakemlerden MHK oluşturalım yeter. Yabancı hakem değil, yabancı MHK. Bakın o zaman ne oluyor?" ifadesini kullandı.

'UĞURCAN ÇAKIR İÇİN TEKLİF ALDIK'

Başkan, Uğurcan Çakır için teklif geldiğini de bildirerek "Rennes takımından teklif geldi. Beklediğimiz teklifi bize resmi olarak ulaştırmadıkları takdirde transferin söz konusu olmadığını ve masaya oturmayacağımızı söyledik" dedi.