Trabzonspor'a Marlon müjdesi!

Karadeniz ekibinde sakatlığı sebebiyle şu ana kadar forma giyemeyen Marlon iyileşti. Brezilyalı sol bekin takımının Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Eddie Newton hafta arası antrenmanlarında 23 yaşındaki futbolcuyu as takımda oynatmıştı.



MÜKEMMEL GOLLER

Marlon bu hafta antrenmanların en dikkat çeken ismiydi. Sakatlığı sonrası takıma katılan Brezilyalı sol bek attığı füze gibi şutlarla adeta fileleri deliyordu. Attığı mükemmel golleri takım arkadaşları da alkışladı.