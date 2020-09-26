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acil stoper transferi için düğmeye bastı!

Transferi bitti gözüyle bakılan Brezilyalı stoperin menajeri soruna neden oldu. Hugo’nun peşini bırakmayan , son ana kalmamak için tüm adaylar ile eş zamanlı görüşüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 23:26 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Trabzonspor acil stoper transferi için düğmeye bastı!

yıllardır aradığı stoper ikilisini bulamadı. Yapılan transferlerden memnun olmayan bordo-mavililer bu yıl da değişikliğe gitme kararı almıştı. Yusuf Yazıcı transferinde takıma katılan Edgar İe'yi tutma kararı alan temsilcisi Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Gaston Gampi ve Atakan Gündüz'den oluşan bu departmanı daha da kuvvetli bir hale istiyor. Bunun için birçok adayla görüşen Trabzonspor, son olarak 'da karar kılmıştı. Başarılı sol stoper için hamlelerini yapan bordomavili yönetim, hem kulübü Palmeiras hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştı.

ÇABUK BİTECEK
Gelişmeler olumluyken Vitor Hugo'nun menajerinin son dakika hamlesi can sıktı. "Ödemelerin gecikmesi halinde ana paradan yüzde 20 faiz uygulanır" maddesi ekletmek istemesi üzerine sıkıntı çıktı. Trabzonspor Hugo'ya "Bu şartlarda seni alamayız. Ne teklif ettiysek arkasındayız" ifadelerini kullanarak 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşüp kendilerine net bir cevap vermesini istedi. Bu aşamada alternatifsiz kalmak istemeyen Karadeniz devi, birçok adayla aynı anda görüşmeleri başlattı. Trabzonspor kısa süre içinde stoperini alacak.

NEWTON DEVREDE
Trabzonspor, stoper arayışlarında sadece eski isimler üzerinden gitmiyor. Bordo-mavililerin, teknik direktör 'ın bir hayli güçlü bağlantılarını kullanarak birçok stoperle görüşme halinde olduğu öğrenildi. Karadeniz temsilcisi bu sezon İngiltere'den 3 oyuncuyu renklerine bağlamıştı.

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