Son dakika: Trabzonspor Teknik Direktör Eddie Newton: 1-2 transferimiz daha olabilir

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Yeni Malatyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, bordo-mavili taraftarlara transfer müjdesi verdi.

"1-2 TRANSFERİMİZ DAHA OLABİLİR"

Başkan Ahmet Ağaoğlu ile sürekli konuştuklarını belirten İngiliz teknik adam, "Diabate'nin transferinden çok mutluyum. Ancak yorgunluğu dolayısıyla bugün kadroya almadık. Başkan ile sürekli görüşüyoruz. Hem ben, hem başkanımız, hem de yönetimimiz doğru isimleri getirmek için çalışıyoruz. Belki 1-2 transferimiz daha olabilir" dedi.