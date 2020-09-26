Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor Teknik Direktör Eddie Newton: 1-2 transferimiz daha olabilir

Son dakika: : 1-2 transferimiz daha olabilir

Son dakika haberi: , maçı öncesi yaptığı açıklamada taraftarlara müjdesi verdi. Diabate'nin takıma dahil olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten İngiliz teknik adam, "Doğru isimleri getirmek için çalışıyoruz. Belki 1-2 transferimiz daha olabilir" diye konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 18:37 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 18:52
Son dakika: Trabzonspor Teknik Direktör Eddie Newton: 1-2 transferimiz daha olabilir

, maçı öncesi yaptığı açıklamada, bordo-mavili taraftarlara müjdesi verdi.

"1-2 TRANSFERİMİZ DAHA OLABİLİR"
Başkan Ahmet Ağaoğlu ile sürekli konuştuklarını belirten İngiliz teknik adam, "Diabate'nin transferinden çok mutluyum. Ancak yorgunluğu dolayısıyla bugün kadroya almadık. Başkan ile sürekli görüşüyoruz. Hem ben, hem başkanımız, hem de yönetimimiz doğru isimleri getirmek için çalışıyoruz. Belki 1-2 transferimiz daha olabilir" dedi.

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