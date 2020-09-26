Diabate imzaladı!

24 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'a 3+1 yıllık imzayı attı. Diabate'nin Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda olacağı, teknik direktör Newton'dan şans beklediği kaydedildi. Diabate'nin alacağı rakam da belli oldu. Başarılı futbolcu her yıl için 1 milyon euro alacak. 1.5 milyon euro'luk bonservisi 3 eşit taksitte ödenecek.



TÜM KUPALARI ALMAK İÇİN GELDİM

Fousseini Diabate iddialı konuştu. Malili yıldız "Umuyorum ki geçen sezondan daha iyisini yapacağız. Daha iyisinden kastım tüm kupaları kazanmak. Ben de buraya bunun için geldim" dedi.