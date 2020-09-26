Haberler Trabzonspor Diabate imzaladı!

Diabate imzaladı!

Bordo-mavililer, Sörloth'un satışından sonra transfer hamlesini sürdürüyor. devi, Leicester City'nin kanat oyuncusu 'yi bonservisiyle birlikte renklerine bağladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 23:35 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Diabate imzaladı!

24 yaşındaki futbolcu, 'a 3+1 yıllık imzayı attı. Diabate'nin maçı kadrosunda olacağı, teknik direktör Newton'dan şans beklediği kaydedildi. Diabate'nin alacağı rakam da belli oldu. Başarılı futbolcu her yıl için 1 milyon euro alacak. 1.5 milyon euro'luk bonservisi 3 eşit taksitte ödenecek.

TÜM KUPALARI ALMAK İÇİN GELDİM
Fousseini Diabate iddialı konuştu. Malili yıldız "Umuyorum ki geçen sezondan daha iyisini yapacağız. Daha iyisinden kastım tüm kupaları kazanmak. Ben de buraya bunun için geldim" dedi.

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