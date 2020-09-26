Haberler Trabzonspor Benik Afobe'den Sörloth açıklaması! "Kıyas gibi olmasın ama..."

'den açıklaması! "Kıyas gibi olmasın ama..."

'un 'u 3-1 mağlup ettiği maça damga vurdu. Fırtına'nın yeni transferi, attığı 2 golle galibiyete önemli bir katkı yaptı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki futbolcu, ile karşılaştırılmak istemediğini ve tek amacının gol atmak olduğunu söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 22:13
Benik Afobe'den Sörloth açıklaması! "Kıyas gibi olmasın ama..."

'un 'u mağlup ettiği maçta attığı gollerle yıldızlaşan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaliteli bir takım olduklarını söyleyen Afobe, "Sezonun ilk maçını maalesef kaybettik, 2. maçta berabere kaldık, bugün tek amacımız kazanmaktı. Ne kadar kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğumuzu biliyoruz, bunu ilan etmek amacımız. Bunu başardık bugün." dedi.

'un yerini doldurmanın zor olduğunu belirten İngiliz oyuncu, "Hangi hücum oyuncusuna sorarsanız sorun, ilk golün önemli olduğunu, sonra daha rahat olduğunu hisseder. Geçen sezon çok goller atmış bir santrfor oyuncusuna sahipti takımımız. Kendimle karşılaştırmak istemiyorum ama giden arkadaşımız çok başarılı bir sezon geçirdi. Ben de kendi kalitemi göstermeye çalışıyorum. Her santrforun amacıdır gol atmak, ben de bunu yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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