Son dakika haberi: Trabzonsporlu Guilherme şehirden ayrıldı

Trabzonspor'da Guilherme ayrılığı gerçekleşiyor. Bordo Mavili takımdan 3 kez "kendine takım bul" tebligatı yapılan Guilherme kendisine kulüp buldu.

İzmir ekibi Göztepe ile görüşen ve anlaşamaya varan Guilherme Trabzon'daki evinde eşyalarını topladı ve şehirden ayrıldı.

61 Saat'in haberine göre; dün tedbirli olarak antrenmana çıkarılmayan Guilherme eşyalarını toplayarak Trabzon'dan İzmir'e hareket etti. Trabzonspor'dan 1.1 milyon Euro maaş alan Brezilyalı oyuncu için Bordo Mavililer Göztepe'den herhangi bir talepte bulunmazken oyuncunun ayrılığıyla birlikte yabancı kontenjanında da yer açmış olacak.

Oyuncunun transferinin resmen açıklanması bekleniyor.



