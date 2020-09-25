Haberler Trabzonspor Son dakika haberi: Trabzonsporlu Guilherme şehirden ayrıldı

Son dakika haberi: Trabzonsporlu Guilherme şehirden ayrıldı

'un 'dan kadrosuna kattığı Guilherme'ye "Kendine kulüp bul" talimatında bulunulmuştu. Brezilyalı futbolcu ekibi ile anlaşmaya vardı. Guilherme bu gelişmenin ardından eşyalarını topladı ve şehirden ayrıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 11:15
Son dakika haberi: Trabzonsporlu Guilherme şehirden ayrıldı

'da Guilherme ayrılığı gerçekleşiyor. Bordo Mavili takımdan 3 kez "kendine takım bul" tebligatı yapılan Guilherme kendisine kulüp buldu.

ekibi ile görüşen ve anlaşamaya varan Guilherme Trabzon'daki evinde eşyalarını topladı ve şehirden ayrıldı.

61 Saat'in haberine göre; dün tedbirli olarak antrenmana çıkarılmayan Guilherme eşyalarını toplayarak Trabzon'dan İzmir'e hareket etti. Trabzonspor'dan 1.1 milyon Euro maaş alan Brezilyalı oyuncu için Göztepe'den herhangi bir talepte bulunmazken oyuncunun ayrılığıyla birlikte yabancı kontenjanında da yer açmış olacak.

Oyuncunun transferinin resmen açıklanması bekleniyor.


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