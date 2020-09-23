Sörloth resmen Leipzig’de

Trabzonspor, Sörloth'un 20 milyon euro + 2 milyon euro bonus karşılığında Leipzig'e satıldığını açıkladı. Fırtına, bir sonraki transferin kârından yüzde 20 pay alma hakkına sahip. KAP'a yapılan açıklamada, "Leipzig, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 20 milyon euro ödeyecektir. Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2 milyon euro bonus ödenecektir. Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer kârının % 20'si kulübümüze verilecek. Sörloth, Türkiye'ye dönerse öncelik Trabzonspor'un olacak. Bu gelirler Crystal Palace ile yarı yarıya bölüşülecek" denildi.

KARİYERİNİN EN PARLAK DÖNEMİ

Sörloth, Trabzonspor'da kariyerinin de en parlak dönemini yaşadı. Norveç Ligi'nde 2014-15'te 13 kez fileleri sarsan Sörloth, bordo-mavili takımda 24 golle kariyerinin en skorer dönemini geçirdi. Geçen sezon Türkiye Kupası'nda 7, Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere resmi maçlarda 33 gol atan Sörloth, 2017-18 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.

KALBİM BURUK GİDİYORUM

Geçen sezon 24 golle kral olan Sörloth, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan video ile veda etti. Video ile göndermenin çok zor olduğunu belirten Norveçli, "Keşke bu veda mesajını sizlere orada bizzat kendim söyleyebilseydim. Kalbim biraz buruk şekilde bu tercihi yapsam da kariyerimi düşünmek zorundaydım ve aldığım karar Trabzonspor'dan ayrılmak değil, kariyerim için bir sonraki adımı atmak. Hepinize bizzat veda edebilmeyi isterdim. Ancak Kovid-19 nedeniyle gelip ellerinizi sıkıp düzgün bir şekilde veda etme fırsatı bulamıyorum. Ama yine de beni aranıza kattığınız ve kariyerimde yeni adımı atma fırsatı tanıdığınız için sizlere minnettarım. Trabzon'da her zaman arkadaşlarım olacak. Sizlere her zaman borçlu hissedeceğim. Gelecek de tekrar sizlerle görüşebilmeyi umuyorum" ifadesini kullandı.