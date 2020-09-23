Haberler Trabzonspor Marlon takıma katıldı

takıma katıldı

 Lig'de Cumartesi günü 'u konuk edecek , bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 23:34 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Marlon takıma katıldı

Lig'de Cumartesi günü 'u konuk edecek , bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Newton yönetiminde yapılan antrenmana Kamil Ahmet ve Ekuban katılmadı, Ahmet Canbaz ise salonda çalıştı. Pereira, bireysel çalışmalarını sürdürürken, Brezilyalı sol bek , takımla çalışmalara başladı.

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