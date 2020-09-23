Marlon takıma katıldı

Süper Lig'de 26 Eylül Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Newton yönetiminde yapılan antrenmana Kamil Ahmet ve Ekuban katılmadı, Ahmet Canbaz ise salonda çalıştı. Pereira, bireysel çalışmalarını sürdürürken, Brezilyalı sol bek Marlon, takımla çalışmalara başladı.