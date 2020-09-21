Hazırlıklar start aldı

Haftayı Denizlispor beraberliği ile kapatan bordo-mavililer ara vermeden 3. hafta Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın idmanlarına başladı. Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde tesislerde gerçekleşen antrenmanda birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptakiler ise taktik idmanı yaptı.

BUGÜN İZİNLİ

Teknik direktör Eddie Newton, oyunculara 1 gün izin verdi. Bordomavili futbolcular bugünü izinli geçirecek. Salı günü tesislerde bir araya gelerek Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecekler.