Haberler Trabzonspor Hazırlıklar start aldı

Hazırlıklar start aldı

beraberliği ile kapatan bordo-mavililer ara vermeden 3. hafta ile oynayacağı karşılaşmanın idmanlarına başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:27 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Hazırlıklar start aldı

beraberliği ile kapatan bordo-mavililer ara vermeden 3. hafta ile oynayacağı karşılaşmanın idmanlarına başladı. yönetiminde tesislerde gerçekleşen antrenmanda birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptakiler ise taktik idmanı yaptı.

BUGÜN İZİNLİ
Teknik direktör Eddie Newton, oyunculara 1 gün izin verdi. Bordomavili futbolcular bugünü izinli geçirecek. Salı günü tesislerde bir araya gelerek Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecekler.

BİZE ULAŞIN