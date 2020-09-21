Haberler Trabzonspor Erman Toroğlu: Terbiyesizlik ve ayıp!

: Terbiyesizlik ve ayıp!

Usta yorumcu , ’un penaltılarını vermeyen hakem ve VAR başındaki ’ya seslenip, "Bu kararlar çok şeye gebe” diye konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:48 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Erman Toroğlu: Terbiyesizlik ve ayıp!
'in 2. haftasında , Denizlispor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönerken karşılaşma içinde yaşanan tartışmalı pozisyonların tamamında bordo-mavililer aleyhine karar çıktı. Afobe'nin düşürülmesi atlandı, Anthony Nwakaeme'nin indirilmesine önce penaltı çalındı ardından bu karar VAR'dan döndü. Son olarak 90+4'te Serkan Asan'ın çekilerek düşürülmesine de penaltı çıkmadı. Usta yorumcu , A Spor'da bu kararları değerlendirirken "Terbiyesizlik, ayıp" ifadelerini kullandı. Toroğlu "Daha ilk haftalar olmasına rağmen bu kararlar çok şeye gebe. Bu pozisyonlara düdük çalmayan, VAR'a çağırmayan hakemlerin gözlerinden öperim. Ayıp! Terbiyesizlik! Bir cümle daha söylersem ayıp olur" ifadelerini kullandı.
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