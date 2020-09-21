Erman Toroğlu: Terbiyesizlik ve ayıp!

Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:48Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Denizlispor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönerken karşılaşma içinde yaşanan tartışmalı pozisyonların tamamında bordo-mavililer aleyhine karar çıktı. Afobe'nin düşürülmesi atlandı, Anthony Nwakaeme'nin indirilmesine önce penaltı çalındı ardından bu karar VAR'dan döndü. Son olarak 90+4'te Serkan Asan'ın çekilerek düşürülmesine de penaltı çıkmadı. Usta yorumcu Erman Toroğlu, A Spor'da bu kararları değerlendirirken "Terbiyesizlik, ayıp" ifadelerini kullandı. Toroğlu "Daha ilk haftalar olmasına rağmen bu kararlar çok şeye gebe. Bu pozisyonlara düdük çalmayan, VAR'a çağırmayan hakemlerin gözlerinden öperim. Ayıp! Terbiyesizlik! Bir cümle daha söylersem ayıp olur" ifadelerini kullandı.