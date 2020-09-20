Bu kararlarda artniyet var

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Denizlispor maçının hakemi Volkan Bayaraslan ve MHK'yı hedef aldı. Kulübün resmi sitesi aracılığıyla açıklamalar yapan Sağıroğlu, "Kurullar değişmesine rağmen anlayışlar değişmedi. Daha ilk haftadan hakemler sonuçlara etki edecek kararlarıyla sahneye çıktı. Türk futbolunun en büyük sorunlarından biri adaletin sağlanamamasıdır. Süper Lig'in henüz ikinci haftası geride kalmışken takımımız aleyhine yaşanan fahiş hakem kararlarıyla puan ya da puanlarımız çalınmıştır" ifadelerini kullandı.

Trabzon Teknik Direktörü Eddie Newton, maçın ardından hakeme tepki gösterdi. "Yine aleyhimize kararlar verildi" diyen Newton, "Serkan'ın bir penaltısı var, net. Tony'nin penaltısı var. Abdülkadir'ın ofsayt ile iptal edilen bir golü var. Bir kez lehimize verilmesi gereken iki penaltı bulunuyor. Golün de verilmesi gerekiyordu. Oyuncularımın mücadelesinden de memnunum" ifadelerini kullandı.

Sağıroğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Kadro eksiğimiz bahane edilerek hakemlerin haysiyetsiz şekilde verdiği kararları meşrulaştırmaz. Sözde yenilenen MHK yine eyyamcı, yine lobici, yine emir eri! Yine birilerinin ekmeğine yağ sürecek şekilde ligi dizayn ediyorlar. Bu kararlar hata değildir! Tamamında kasıt vardır. Bu kararların tamamında art niyet ve planlı organizasyon var. Serdar Tatlı yönetimindeki MHK'yı adaletli davranmaya ve ahlaklı olmaya çağırıyoruz. Aksi takdirde ligin bu şekilde sürdürülemeyeceğini futbol kamuoyuna ilan ediyoruz."



SERDAR TATLI'YA MESAJ

Sağıroğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Kadro eksiğimiz bahane edilerek hakemlerin haysiyetsiz şekilde verdiği kararları meşrulaştırmaz. Sözde yenilenen MHK yine eyyamcı, yine lobici, yine emir eri! Yine birilerinin ekmeğine yağ sürecek şekilde ligi dizayn ediyorlar. Bu kararlar hata değildir! Tamamında kasıt vardır. Bu kararların tamamında art niyet ve planlı organizasyon var. Serdar Tatlı yönetimindeki MHK'yı adaletli davranmaya ve ahlaklı olmaya çağırıyoruz. Aksi takdirde ligin bu şekilde sürdürülemeyeceğini futbol kamuoyuna ilan ediyoruz."

Denizli'de gol umudu olarak 64'te oyuna giren Sacko, 4 dakika sahada kaldı. 67'de Abdulkadir'e faulü sonrası sarı gören Fransız, 68'de ise Hüseyin'e dirseğiyle vurdu. Genç oyuncu, bu pozisyonda ikinci sarıyla oyundan atıldı.