Son dakika haberi: Trabzonspor'da Doğan Erdoğan ile yollar ayrıldı

Yeni sezona Beşiktaş mağlubiyeti ile başlayan Trabzonspor'da kadro çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Afobe'yi kadrosuna katan bordo-mavililer Chealsea'den Lewis Baker'i de Trabzon'a getirdi.

Fırtına'da transfer çalışmaları hız kazanmışken flaş bir ayrılık da yaşandı.

DOĞAN ERDOĞAN'IN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Trabzonspor 2019 yılında LASK'tan 200 bin Euro'luk bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Doğan Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA:

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Doğan Erdoğan arasındaki 28.06.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.