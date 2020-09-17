Son dakika: Benik Tunani Afobe resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, yeni golcüsünü resmen açıkladı... Sörloth'un muhtemel ayrılığının ardından çalışmalarını sürdüren bordo mavililer, İngiliz kulübü Stoke City'de forma giyen Afobe'nin transfer edildiğini duyurdu.

Bordo-mavililerin oyuncunun alacağı ücrete dair yaptığı açıklama ise şu şekilde;

Profesyonel futbolcu Benik Tunani Afobe ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 140.000.-EUR ödenecektir.

BENIK AFOBE KİMDİR?

12 Şubat 1993 tarihinde Londra'da dünyaya gelen Afobe, aslen Kongo kökenlidir. 1.83 boyundaki yıldız futbolcu, santrafor bölgesinde forma giymektedir.

Kariyeri boyunca Arsenal, Wolverhampton, Bournemouth, Stoke City gibi önemli takımlarda forma giyen Afobe, İngiltere Milli Takım alt yaş kategorilerinde forma giymesinin ardından Kongo Milli Takımı'nı tercih etmiş ve 6 kez Demokratik Kongo için sahaya çıkıp 1 gol kaydetmiştir.

Afobe, geçtiğimiz sezon 13 müsabakada rol alırken 3 de gol üretmişti.