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Sevindiren gelişme

Bordo-mavililer, gazetecilerin talebini yerine getirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 22:45 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 06:50
Sevindiren gelişme
Bordo-mavililer, gazetecilerin talebini yerine getirdi. Açıklamada, "Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi olarak ile yaptığımız görüşmeler sonucunda taleplerimiz, yönetim tarafından olumlu karşılık bulmuştur. Covid 19 salgını nedeniyle basına kapalı idmanların bugünden başlayarak belirli periyotlarda meslektaşlarımıza açılması, güncel gelişmelerin yanında hem iç saha hem de deplasmanlarda daha iyi iletişimin kanallarının sağlanacak olması, toplumu bilgilendirme görevi olan biz gazetecileri memnun etmiştir" denildi.
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