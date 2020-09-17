Afobe'nin Kuymak yerken paylaşılan fotoğrafı sosyal medyada bordo-mavili taraftarlardan yoğun ilgi gördü. Taraftarlar bu fotoğrafı ''Yeni sezon öncesi enerji depoluyor'' diye yorumlandı.
3 yıllık imza atacak
Trabzonspor'un kulübü Stoke City ile yaptığı kiralık anlaşmasından sonra Trabzon'a getirdiği Demokratik Kongolu Benik Afobe, dün sağlık kontrlünden geçti.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 22:43 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 06:50
Afobe'nin Kuymak yerken paylaşılan fotoğrafı sosyal medyada bordo-mavili taraftarlardan yoğun ilgi gördü. Taraftarlar bu fotoğrafı ''Yeni sezon öncesi enerji depoluyor'' diye yorumlandı.