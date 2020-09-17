Haberler Trabzonspor 3 yıllık imza atacak

3 yıllık imza atacak

'un kulübü ile yaptığı kiralık anlaşmasından sonra Trabzon'a getirdiği , dün sağlık kontrlünden geçti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 22:43 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 06:50
3 yıllık imza atacak
'un kulübü ile yaptığı kiralık anlaşmasından sonra Trabzon'a getirdiği , dün sağlık kontrlünden geçti. Oyuncunun yapılan geniş kapsamlı taramasında bir soruna rastlanmazken kendisiyle maaşı konusunda son detaylarının konuşulduğu ve bugün transferin sonuçlandırılacağı öğrenildi. Bordo- mavili takım harcama limitlerinden dolayı oyuncuya en düşük maliyeti vererek transfere resmiyet kazandırmak istiyor. Bu arada devinin 27 yaşındaki forvet oyuncusu ile 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik sözleşme imzalaması da bekleniyor.

Afobe'nin Kuymak yerken paylaşılan fotoğrafı sosyal medyada bordo-mavili taraftarlardan yoğun ilgi gördü. Taraftarlar bu fotoğrafı ''Yeni sezon öncesi enerji depoluyor'' diye yorumlandı.
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