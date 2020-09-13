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Jose Mourinho'dan Alexander Sörloth sözleri! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
Haberler Trabzonspor Jose Mourinho'dan Alexander Sörloth sözleri!

'dan sözleri!

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Tottenham'ın teknik patronu , listelerinde bulunan Sörloth ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı açıklamasında "Oyuncu için konuşmayacağım çünkü 'a ait. Ancak eğer başkan görüştüğümüzü söylerse, bunun doğru olmadığını söylemem" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 22:17 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 22:23
Jose Mourinho'dan Alexander Sörloth sözleri!

ekibi Tottenham'ın teknik direktörü , Everton'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından 'dan 'un gündemlerinde olup olmadığı sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

Mourinho, "Sörloth'u istiyor musunuz?" sorusu üzerine "Oyuncu için konuşmayacağım çünkü Trabzonspor'a ait. Ancak eğer başkan görüştüğümüzü söylerse, bunun doğru olmadığını söylemem" cevabını verdi.

AĞAOĞLU TOTTENHAM'I AÇIKLAMIŞTI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son olarak Tottenham ve RB Leipzig ile görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti.

Ağaoğlu, "Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz. ve biz. İkimiz de bu transferde hak sahibiyiz." ifadelerini kullanmıştı.