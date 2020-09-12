Trabzonspor'da Beşiktaş derbisi hazırlığı

FIRTINA, TAKTIK ÇALIŞMA YAPTI

Fırtına, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.





DOKTOR ÇELİK GÖREVE BAŞLADI

Karadeniz devinde yeni doktor göreve başladı. Yapılan açıklamada, "31 Ağustos 2020 tarihinde sözleşmesi sona eren kulüp doktorumuz M. Hakan Ayaz'ın yerine Op. Dr. Hakan Çelik, kulübümüzde A takım doktoru olarak göreve başlamıştır. Çelik'e görevinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.