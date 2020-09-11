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11 Eylül 2020, Cuma
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’dan Uğurcan’lı paylaşım

UEFA’dan Uğurcan’lı paylaşım

'un başarılı eldiveni performansıyla Avrupada'da isminden sıkça söz ettiriyor. A Milli Takımımızın kalesini koruyan Uğurcan Çakır, 'nın da dikkatini çekti. İşte detaylar...

A Milli Takımımızın kalesini koruyan , 'nın da dikkatini çekti. 'un 24 yaşındaki kalecisinin Türkiye- Macaristan maçında yaptığı kurtarışın videosunu paylaşan UEFA, Türkiye Bayrağı ve güç emojisi kullandı. Sörloth da bunu paylaşan ilk isim oldu.

KALEM GOLE KAPALI
En son Vodafone Park'ta oynanan ve 2-2 biten Beşiktaş derbisinde kurtarışları ile devleşen kaleci Uğurcan Çakır yine iddialı. 24 yaşındaki file bekçisi, "Lige iyi başlamak istiyoruz. Bu nedenle kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Sahaya çıkıp savaşacak ve 3 puanı biz alacağız. Kalem gole kapalı" dedi.

TEST SONUCUNU BEKLİYOR
7 Eylül'de ile son maçına çıkan ve 'da antrenmanlara katılmayan Sörloth'un Norveç'te olduğu ve koronavirüs testinin sonucunu beklediği öğrenildi. Sonucunun olumlu çıkmasıyla birlikte golcü oyuncunun Trabzon'a geleceği ve takıma katılacağı vurgulandı.

  1. 11.9.2020
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