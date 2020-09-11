UEFA’dan Uğurcan’lı paylaşım

A Milli Takımımızın kalesini koruyan Uğurcan Çakır, UEFA'nın da dikkatini çekti. Trabzon'un 24 yaşındaki kalecisinin Türkiye- Macaristan maçında yaptığı kurtarışın videosunu paylaşan UEFA, Türkiye Bayrağı ve güç emojisi kullandı. Sörloth da bunu paylaşan ilk isim oldu.

KALEM GOLE KAPALI

En son Vodafone Park'ta oynanan ve 2-2 biten Beşiktaş derbisinde kurtarışları ile devleşen kaleci Uğurcan Çakır yine iddialı. 24 yaşındaki file bekçisi, "Lige iyi başlamak istiyoruz. Bu nedenle kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Sahaya çıkıp savaşacak ve 3 puanı biz alacağız. Kalem gole kapalı" dedi.

TEST SONUCUNU BEKLİYOR

7 Eylül'de milli takımı ile son maçına çıkan ve Trabzonspor'da antrenmanlara katılmayan Sörloth'un Norveç'te olduğu ve koronavirüs testinin sonucunu beklediği öğrenildi. Sonucunun olumlu çıkmasıyla birlikte golcü oyuncunun Trabzon'a geleceği ve takıma katılacağı vurgulandı.