UEFA’dan Uğurcan’lı paylaşım
Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır performansıyla Avrupada'da isminden sıkça söz ettiriyor. A Milli Takımımızın kalesini koruyan Uğurcan Çakır, UEFA'nın da dikkatini çekti. İşte detaylar...
A Milli Takımımızın kalesini koruyan Uğurcan Çakır, UEFA'nın da dikkatini çekti. Trabzon'un 24 yaşındaki kalecisinin Türkiye- Macaristan maçında yaptığı kurtarışın videosunu paylaşan UEFA, Türkiye Bayrağı ve güç emojisi kullandı. Sörloth da bunu paylaşan ilk isim oldu.
KALEM GOLE KAPALI
En son Vodafone Park'ta oynanan ve 2-2 biten Beşiktaş derbisinde kurtarışları ile devleşen kaleci Uğurcan Çakır yine iddialı. 24 yaşındaki file bekçisi, "Lige iyi başlamak istiyoruz. Bu nedenle kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Sahaya çıkıp savaşacak ve 3 puanı biz alacağız. Kalem gole kapalı" dedi.
TEST SONUCUNU BEKLİYOR
7 Eylül'de milli takımı ile son maçına çıkan ve Trabzonspor'da antrenmanlara katılmayan Sörloth'un Norveç'te olduğu ve koronavirüs testinin sonucunu beklediği öğrenildi. Sonucunun olumlu çıkmasıyla birlikte golcü oyuncunun Trabzon'a geleceği ve takıma katılacağı vurgulandı.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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