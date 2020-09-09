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09 Eylül 2020, Çarşamba
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'un Hugo ısrarı! İşte yapılan teklif

Trabzonspor'un Hugo ısrarı! İşte yapılan teklif

Yeni sezon transfer çalışmalarını hızla sürdüren bir transferi daha bitirmek için kolları sıvadı. , 1.87 boyundaki savunma oyuncusu için kulübüne iki yıllık kiralama ve 500 bin euro kiralama bedeli önerdi. Görüşmeler devam ediyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

'da stoper arayışlarında liste başında yer alan Vitor Hugo için uzun zamandır nabız yoklanıyordu, artık iş resmiyete döküldü. Bordo-mavililer, 'a Hugo için yıllığı 500 bin euro'dan iki senelik kiralama ve satın alma opsiyonu maddesi önerdi. kulübünün vereceği cevap beklenirken, tecrübeli futbolcunun ısrarla gelmek istemesi devinin elini güçlendiriyor. Hugo, Brezilya liginde oynanan yedi maçın ikisinde görev yaptı. Son karşılaşmada 90 dakika sahada kalan 1.87 boyundaki yıldızın menajeri kulüple görüşmeleri sürdürüyor. Kariyerinde yeni bir soluk isteyen Brezilyalı oyuncu da tarafların anlaşmasını bekliyor.

2024'TE SONA ERİYOR
Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, daha önce 'ya gelmek istediğini açıklamıştı. Bordo-mavililer, Hugo'ya olan ilgisini ilk gösterdiğinde Palmeiras ancak satabileceklerini iletmişti. Ancak kapıyı 5 milyon euro'dan açmaları üzerine Karadeniz devinin idarecileri hemen geri adım atmıştı. Bu aşamada devreye giren Hugo oynamadığı yerde kalmak istemediğini belirtirken kiralık formülü doğdu. Hugo, teknik direktör Luxemburgo'nun dördüncü tercihi durumunda bulunuyor ve bundan memnun değil.
Yunus Emre

  1. 9.9.2020
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